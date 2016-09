Literaturfestival in Zirl

Programm:

Auch in diesem Herbst findet das österreichweite Literaturfestivalstatt. Die Bibliothek Zirl hat aus diesem Anlass ein abwechslungsreiches Programm für große wie auch kleine Gäste zusammengestellt und freut sich auf besondere Literaturreisen.Vonfinden in unseren Kindergärten Bilderbuchpräsentationen statt.

Dienstag,Bibliothek ZirlJoe Fischler präsentiert: Veilchens Winter – eine Lesung mit MusikDonnerstag,Bibliothek ZirlSpatzenclub am Anger: für Kinder im Kindergartenalter. Beim Spatzenclub wird vorgelesen, gespielt, gebastelt, gekocht oder getanzt. Dauer: 1 Stunde (wegen einer begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung unter 54001/341 oder bibliothek@zirl.net notwendig)Freitag,Bibliothek ZirlMein Weinviertel - Buchpräsentation von Regina Hilber: Die lange in Zirl lebende Regina Hilber liest aus der Anthologie vor, in der rund 22 AutorInnen von ihrem persönlichen Bezug zu dieser Region Niederösterreichs erzählen. Anschließend gibt es ein kleines Weinbuffet.