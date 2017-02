Viele Kinder haben zu viel Druck

05.02.2017, 18:49 Uhr

Was kannst du besonders gut? Nichts? Doch! Mädchen lernen Selbstwert.



Schulversager gibt es nicht

PUCH/OBERALM (tres). "Es gibt viele Kinder, die leider ein geringes Selbstwertgefühl haben", weiß Barbara Rinner. Die Lerntrainerin und Lebensberaterin aus Puch wundert sich immer wieder, dass es Kinder gibt, die auf die Frage: "Was kannst du besonders gut?" keine Antwort wissen."Kinder glauben oft, sie sind nicht in Ordnung, wenn sie etwas nicht können", erklärt Rinner. Besonders Schulversagen nehmen sie oft sehr persönlich: "Die Lehrer haben Druck und geben den an die Eltern weiter und diese an die Kinder, wenn auch oft unbewusst." Es sei wichtig, den Kindern zu zeigen, "dass sie gut sind so wie sie sind - und liebenswert."

Der Bruder nervt?

Plötzlich ein aufrechter Gang

Barbara Rinner bietet u. a. ein "SMS - Selbstbewusst - Mutig - Stark"-Gruppentraining für Mädchen von sieben bis zehn Jahren an. Kosten: 30 Euro pro Mädchen und Nachmittag."Mit einer reinen Mädchengruppe funktioniert das am besten", sagt die Lerntrainerin: "Es gibt speziell in diesem Alter Mädchen, die sehr schüchtern sind und die tun sich so oft schon schwer, aus sich herauszukommen."Im März starten wieder Gruppenkurse für Mädchen im Pfarrhof Oberalm. Was lernen Mädchen dort? "Wir stärken spielerisch das Selbstwertgefühl der Mädchen", sagt Rinner: "Und wir üben gemeinsam, wie man mit negativen Situationen umgehen kann, z. B.: Was mache ich, wenn mich mein Bruder so oft ärgert?"Immer wieder treten auch Lehrer an Eltern heran und raten ihnen, ihre Tochter bei einem Kurs von Barbara Rinner anzumelden, "wenn sich Kinder z. B. schwer tun, sich von der Mutter zu lösen."Besonders freut Rinner das positive Feedback von Eltern: "Sie sagen mir, dass sie mit schwierigen Situationen plötzlich anders umgehen und dass sie auch eine aufrechtere Haltung haben." Info-Tel. 0664 88602284