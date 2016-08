Das war das dritte Sautrogrennen in Langenlebarn

28.08.2016, 16:14 Uhr

und seinem Team veranstaltet haben. die Bezirksblätter waren auch dabei und fragten die Teilnehmer, "Paddlen- lieber nass werden oder trocken bleiben"?: "Bei so einer tollen veranstaltung, zählt in erster Linie der Spaß. Ein bisschen nass kann man da schon werden". Nass werden ist fürauch kein Problem, denn: "Naja, lieber trocken bleiben, nass muss nicht sein, aber heute ist es heiß, daher kann es ruhig nass werden", scherzte sie im Interview. Zu scherzen aufgelegt war auch Bürgermeister, als er von Moderatorerfuhr, dass er sich mitundin den Sautrögen in der Dorflacke ein Rennen liefern soll. Das hierbei die Kandidaten nicht lange trocken blieben, sehen sie hier

Daniela Reiter und Sabine Lenauer als "The original Lebarner Buschbabies".Roswitha Mikola und Brigitta wogowitsch als "Scharndorfer Bienen".Abigal und Clarissa Friedinger als "Crazy Minions".Martin Grieslehner und Gerhard Steinmetz als "Schiweli".Franz und Franz jun. Weidl als "Weidl´s".Marcus Kuhn und Michael Zeitler als "Die Popoklatscher".