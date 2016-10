05.10.2016, 16:58 Uhr

Er ist 5 Jahre alt, schwarz mit weißer Nasen-Partie und weißen Pfoten.Er wird bereits seit 14 Tagen vermisst.Wohnhaft ist er in der Siedlung der Zuckerfabrik in Tulln.Die Kinder Vicki und Chrisi vermissen ihn schon so sehr.Bei Sichtung oder Informationen bittet die Familie um Anruf unter 0699/11131422.