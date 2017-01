Konzert der Akademischen Bläserphilharmonie

26.01.2017, 19:07 Uhr

Dirigent - Andreas Simbeni | Solist - Roland Batik

SIEGHARTSKIRCHEN / WIEN (red). Am 22. Jänner gastierte die Akademische Bläserphilharmonie Wien unter ihrem Dirigenten Andreas Simbeni im Atrium in Tulln. Im Rahmen von Musik Aktuell wurden neben den Österreichischen Erstaufführungen der 2. Symphonie von David Maslanka und den DREI Miniaturen von Ulrike Ellemunter, auch die Rhapsody in Blue von George Gershwin mit dem international tätigen Pianisten Roland Batik als Solisten dargeboten.