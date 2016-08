Poolparty im Freibad Kirchberg am Wagram

Aqua-Zumba GRATIS im Freibad Kirchberg am Wagram

Am Mittwoch, 31. August 2016 steigt wieder eine heiße Poolparty mit Aqua-Zumba -für alle Badegäste!Genieße noch die schönen Sommertage im Freibad bei einer kalorienverbrennenden Dance-Fitness-Party und lasse dir diesen Spaß nicht entgehen.Komm doch vorbei und probiere das vergnügliche Gratis-Workout!Um 16:00 Uhr startet die Schnuppereinheit (ca. 25-30min) mit der staatlich geprüften Fitnessinstruktorin Monika.

Dies ist ein kostenfreies Workout in Zusammenarbeit des Institutes für Bewegung und Burnout-Prävention in Fels am Wagram und Mama-Fitness.at weitere Infos: info@ institut-fels.at/ 0650 9786240