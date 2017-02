Gesunde Gemeinde Hellmonsödt: Sternenwanderung

06.02.2017, 17:32 Uhr

Bei zwar kaltem, aber sternenklarem Winterwetter erklärte der Hellmonsödter Hobbyastronom Dr. Rudolf Ploberger den knapp 40 Teilnehmer/innen zunächst an Hand der aufgestellten Tafeln die einzelnen Planeten, anschließend auch die am Winterhimmel sichtbaren Planeten, sowie einzelne Sternbilder. Auch konnte jede/r einen Blick durch sein Fernrohr auf das „Siebengestirn“ werfen.Nach einer guten Stunde in der frischen Luft wurden alle auf einen heißen Tee und selbstgebackene Sternenkekse eingeladen. In der warmen Stube beantwortete Dr. Ploberger noch viele Fragen der interessierten Zuhörer/innen.(Johann W. Kern)(Fotos: privat)