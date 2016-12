Ein großes Danke für unglaubliche 26.330 €

28.12.2016, 08:00 Uhr

Das Team der BezirksRundschau Urfahr-Umgebung freut sich sehr für die Christkind-Familie.

OBERNEUKIRCHEN (fog). Die Mitglieder der Familie Schiller wissen nicht, ob sie lachen oder weinen sollen.Beinahe am Jahrestag des Todes von Landwirt Johann Schiller überbrachte die BezirksRundschau die Kunde von der Höhe der ersten Auszahlung bei der heurigen Christkindaktion. Es sind dies sensationelle 26.330 Euro. Ein großes Dankeschön soll die BezirksRundschau an dieser Stelle sofort den Rundschau-Lesern ausrichten, betonen Johanna und Paul Schiller. Der pflegebedürftige Martin Schiller war gerade bei der Weihnachtsfeier der Diakoniewerkstätte Oberneukirchen. Das Geld kann Paul Schiller für den geplanten neuen Kuhstall als Starthilfe sehr gut brauchen. Der ehemalige Oberneukirchner Landjugendleiter wird den Stall so bauen, dass er ihn alleine bewirtschaften kann und er soll extra für seinen Bruder Martin barrierefrei werden.

