SVG Sportlerball 2017 – Fotobox

13.02.2017, 15:42 Uhr

unddesfand bereits zum vierten Mal in der Gusenhalle statt. Der Einladung folgten wieder zahlreiche Besucher und sie wurden nicht enttäuscht.Bei der Tombola gab es auch dieses Jahr wieder über 200 Preise, die von den umliegenden Firmen und Partnern zur Verfügung gestellt wurden. Absolutes Highlight der Hauptpreis - einmit XT-Schaltung und Scheibenbremsen vonLentia.

Für gute Musik im Ballsaal sorgte die Band Starlight und in der Schnapsbar heizte Marco Inreiter dem Ballpublikum ein.Jede Menge Spaß brachte die Mitternachtseinlage, die von den Sportlern selbst gestaltet wurde. Aber natürlich auch die Fotobox der BezirksRundschau sponsored by Peter Affenzeller bereitete den Gästen große Freude.'Alles in allem eine sehr gelungene Ballnacht, bei dem Jung und Alt alle auf ihre Rechnung kamen', freute sich ein sichtlich gut gelaunter Gerald Resch (Sektionsleiter Judo) über den tollen Erfolg der Sektionen.Hier zum Beitrag vom Team Buntes Fernsehen