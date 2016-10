Mühlviertler Wirtshauskultur: Qualität und Innovation im Mittelpunkt

04.10.2016, 11:05 Uhr



Bierkompetenz im Mittelpunkt

Gegründet zur Landesausstellung 2013 sorgt die als Verein organisierte „Wirtshauskultur“ für neuen Schwung in der Mühlviertler Gastronomie. Die Mitgliedsbetriebe sind in der Region verwurzelt und verbinden sich zu einer gelebten und erlebbaren Qualitätspartnerschaft. Mit dem gemeinsamen Schwerpunktthema Bier sowie mit authentischen, zeitgemäßen Speisen wird das Mühlviertel für alle Gäste erlebbar gemacht.Die „Mühlviertler Wirtshauskultur“ möchte im gesamten Mühlviertel zu mehr regionaler Bierkompetenz beitragen. Gemeinsam mit der Mühlviertel Marken GmbH und dem Projekt „BierWeltRegion“ wurden eigene Qualitätskriterien für die Mitgliedsbetriebe entwickelt und die Zusammenarbeit mit den regionalen Brauereien verstärkt. Dazu gehören die Qualifizierung der Mitarbeiter, die Ausbildung von Biersommeliers oder das Angebot regionaler Biere. In der Kooperation wirken auch Hopfenbauern mit – schließlich ist das Mühlviertel das größte Hopfenanbaugebiet in Österreich.Einen weiteren Schwerpunkt setzen die Mitgliedsbetriebe in Sachen Küche. Hier rückt mit den Dalken ein traditionelles Gebäck in den Mittelpunkt, das die beiden Regionen Mühlviertel und Südböhmen verbindet. Dalken kommt vom tschechischen Wort vdolky = kleine Mulde. Das bezieht sich auf die typische Pfannenform mit ihren Mulden, in denen der Teig herausgebacken wird. Diese Pfanne steht auch im Mittelpunkt des Erkennungszeichens der „Mühlviertler Wirtshauskultur“. Die Dalken gibt es in verschiedenen Variationen, als salzige Vorspeise oder als süße Nachspeise. Dazu kommen viele weitere regionale Gaumenfreuden, mit Vorspeisen von Kürbis oder Erdäpfel, Hauptspeisen auf alten Spuren und neuen Wegen und Nachspeisen mit traditionellen Zutaten und einer gepflegten bierigen Note.Weiter Infos auf der Homepage: www.mv-wirtshauskultur.at