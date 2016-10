Anna Josefa kam im Rettungsauto zur Welt

01.10.2016, 22:44 Uhr

Mondseer Rotkreuz-Team als Geburtshelfer.

Geburt ist ein Highlight im Rettungsdienst

TIEFGRABEN, LENZING. Besonders eilig hatte es die kleine Anna Josefa in der Nacht von Freitag auf Samstag. Für ihre Mutter, Cornelia Loidl aus Tiefgraben, war es die dritte Geburt. Kurz nach dem Notruf, den der angehende Vater Georg Handl absetzte, ging es mit dem Rettungsauto in Richtung Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck. Aber bis dorthin wollte das Mädchen nicht mehr erwarten, weshalb die Rettungsmannschaft den Notarzt anforderte. Doch noch vor dem Eintreffen von Notarzt Thomas Urich und Notfallsanitäter Mark Fraunbaum erblickte Anna Josefa um 23.22 Uhr in Lenzing das Licht der Welt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Mutter mit dem Neugeborenen weiter ins Krankenhaus transportiert.Für die Mondseer Rettungssanitäter Christian Feusthuber, Viktoria Einberger und Ruth Maria Schramayr war es die erste Geburt. "Geburten sind eines der Highlights, die wir nicht alltäglich im Rettungsdienst erleben dürfen. Dank der perfekten Rettungskette und der Versorgung der Mondseer Kollegen lief die Geburt völlig komplikationsfrei ab“, freut sich Notarzt Urich. Am nächsten Tag besuchten alle beteiligten Einsatzkräfte die Familie im Krankenhaus um sie zu beglückwünschen. Die Brüder Michael und David freuen sich riesig über ihre kleine Schwester.