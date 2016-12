Diebstähle in Hallenbädern – Polizei bitte um Mithilfe bei Tätersuche

16.12.2016, 22:47 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen 21. September und 3. November 2016 in Hallenbädern in Bad Ischl, Vöcklabruck und Wörgl (Tirol) Geldbörsen mit Bargeld gestohlen.

BEZIRK. Beim ersten Diebstahl in Bad Ischl wurde von dem Täter im Saunabereich ein sogenanntes Keycode-Armband für einen Spind gestohlen. Daraus wurde eine Geldbörse mit Bargeld entwendet. Bei der zweiten Tat stahl der Unbekannte eine Geldbörse und versuchte, mit den entwendeten Kreditkarten Geld bei Bankomaten in Vöcklabruck und Attnang-Puchheim zu beheben. Dies gelang ihm jedoch nicht. Auch in einem Hallenbad in Wörgl stahl der Täter eine Geldbörse. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 800 Euro.Bei diesen drei bisher bekannten Fällen stellte die Polizei Lichtbilder eines Verdächtigen aus den Überwachungskameras sicher. Der Mann steht im Verdacht, auch in anderen Hallenbädern in ganz Österreich Diebstähle begangen zu haben. Eventuelle weitere Opfer oder Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Vöcklabruck unter Tel. 059/133 4160 melden.