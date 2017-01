Spendenfreudigkeit heuer besonders groß

18.01.2017, 18:30 Uhr

Verein "TOBI – Charity for Kids" und Firma Jedinger helfen dem BezirksRundschau-Christkind.

BEZIRK. So groß wie noch nie ist die Unterstützung für das BezirksRundschau-Christkind zugunsten Gerhard Dämon aus Neukirchen. Einen Scheck über 1.275 Euro übergaben Thomas und Bianca Huemer sowie Gerhard Hamader vom Schwanenstädter Verein "TOBI – Charity for Kids" an BezirksRundschau-Redaktionsleiter Alfred Jungwirth. Das Geld wurde bei einem Event mit Armin Assinger eingenommen.Bereits zum dritten Mal unterstützt die Firma Expert Jedinger aus St. Georgen das BezirksRundschau-Christkind. "Denn hier wissen wir, dass das Geld dort ankommt, wo es wirklich gebraucht wird", sagen die drei Geschäftsführer Hans und Franz Jedinger sowie Joe Bergschober und überreichten einen Scheck über 500 Euro an BRS-Geschäftsstellenleiter Günter Wimmer.