Unterach: Lagerhalle stand in Vollbrand

30.12.2016, 09:48 Uhr

Aus noch unbekannter Ursache brach in einer Lagerhalle in Unterach am Attersee ein Brand aus.

UNTERACH. Laut Polizeibericht entdeckte eine Anwohnerin am 29. Dezember 2016, kurz nach 20 Uhr, den Brand und verständigte die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen stand die Halle bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten gegen Mitternacht noch an. In der Halle befanden sich Autos, Mopeds sowie ein Traktor und diverse Maschinen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Personen waren nicht gefährdet. Auch umliegende Wohnhäuser waren nicht in Gefahr. Die Ermittlungen zur Brandursache beginnen im Laufe des Tages.