Über altes Brauchtum und Handwerk

02.12.2016, 19:48 Uhr

Das neue Buch von Eunike Grahofer berichtet über das Mostviertel und seine Leut'

WAIDHOFEN. Bereits ihr achtes Buch, präsentierteam vergangenen Mittwoch, im Stadthotel Waidhofen. Im neuen Bestseller in spe, wird über das Leben der Hechals,undaus dem Mostviertel, berichtet. Berührende Schicksalsgeschichten, wechseln sich mit altem Handwerk und guten Kochrezepten, ab., Filialdirektor der Sparkasse Waidhofen, führte durch den Abend. Volksmusikalische Schmankerl mit der Quetschn, kamen vom. Auch vor Ort, war der Mostbaronund der Reinsberger Bürgermeister. "Es ist toll das Eunike sich so für die alten Brauchtümer und Hausmittel einsetzt und diese in dieser schönen Form zu Blatt bringt, denn die nächste Generation wird sich schon garnicht mehr an diese Sachen erinnern können", gibt sichbesorgt. Abschließend las die Mostviertler Schauspielerinnoch einige Geschichten zum Schmunzeln aus dem Buch vor. Alles in allem ein runder und sehr stimmiger Abend.