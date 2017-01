Ein DANKE für 6.500 Euro Spendengelder

08.01.2017, 20:28 Uhr

Die "Weihnacht in den Bergen" mit Mario & Christoph war auch heuer ein voller Erfolg!

Zum Abschluss ihrer überaus erfolgreichen Tournee "Weihnacht in den Bergen", die sie in den gesamten deutschen Sprachraum geführt hat, gaben Mario Wolf aus Oberperfuss und Christoph Purtscheller ("Mario & Christoph) ihr schon zur Tradition gewordenes Benefizkonzert zugunsten der Aktion "Licht ins Dunkel" in der Inzinger Pfarrkirche. So konnte aus dem Erlös des ausverkauften Konzertes 5.500 Euro für die Aktion Licht ins Dunkel sowie zusätzlich 1.000 Euro für die Renovierung der Inzinger Kirche gespendet werden. „Wir beide allein hätten das jedoch nie geschafft und deshalb unser herzlichstes Dankeschön an alle Einzelpersonen, die uns tatkräftig unterstützt haben", so Mario Wolf.

Perfekte Einstimmung

Unter Mitwirkung des Frauenchores Oberperfuss und des Jugendchores "Voice Factory" – beide unter der musikalischen Leitung von Michaela Wolf-Maringer – war dieses Konzert nicht nur ein finanzieller Erfolg, sondern auch für das Publikum die perfekte Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Und so waren die Konzertbesucher auch überaus begeistert von diesem stimmungsvoll-besinnlichem Abend!Die Inzinger Klötzeler spendeten den Reinerlös aus Getränken und Essen zur Gänze. Die Sponsoren hatten ebenso am großen Erfolg Anteil wie die beiden mitwirkenden Chöre. "Selbstverständlich möchten wir uns auch bei unserem treuen Publikum herzlich bedanken – es war für uns ein wunderbares Erlebnis", zeigt sich auch Christoph Purtscheller begeistert.