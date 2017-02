Neulengbacher kämpfen um ÖBB-Ticketautomaten

03.02.2017, 19:16 Uhr

Über Facebook sollen die Bahnkunden den zweiten Fahrkartenautomaten für die Haltestelle Neulengbach-Stadt zurückerobern.

NEULENGBACH (mh). Mit Sparmaßnahmen begründet die ÖBB den Abbau des Fahrkartenautomaten am Bahnsteig 2 der Haltestelle Neulengbach-Stadt Richtung St. Pölten, der in der vergangenen Woche Bahnfahrer überraschte. Nun soll der verbliebene zweite Automat – zurzeit noch am Bahnsteig 1 Richtung Wien – in die Unterführung verlegt werden. "Damit wird der Kartenkauf vor allem für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sehr beschwerlich", ärgert sich ein Bahnkunde.

Aktionismus auf Facebook

Doch nicht nur auf ältere und gehbehinderte Personen kommt nun ein weitaus längerer Weg zur gültigen Fahrkarte zu. Auch Eltern mit Kinderwagen müssen einen Umweg in Kauf nehmen. Die Neulengbacherin Michaela Schmitz setzt auf Aktionismus via Facebook. "Ich will unseren Fahrkartenautomaten wieder zurück! Ein Automat in der Unterführung für alle ist keine Lösung und nicht barrierefrei! Bist auch du verärgert? Dann mach' ein Foto vom Plakat und poste es auf Facebook", steht auf einem Plakat, das möglichst viele auf die Facebook-Seite der ÖBB posten sollen.