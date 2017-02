Der schönste Tag in ihrem Leben

09.02.2017, 23:07 Uhr

"Sie sagen ja": Ein Lavanttaler Pärchen gibt Einblick in die Vorbereitungen für ihre Hochzeit.

Nach dem Leitspruch "Sie sagen ja" werden Lisa Krainz und Christoph Grassler am 12. August 2017 in St. Andrä ihre Hochzeit feiern. Die WOCHE besuchte das Paar und versuchte herauszufinden, wie eine Hochzeit hinter den Kulissen abläuft. Kennen und lieben gelernt haben sich die Lavanttaler am Wolfsberger Italienerfest im Jahr 2006. "Doch eigentlich kennen wir uns schon ein ganzes Leben lang", schildert Grassler gegenüber seiner Zukünftigen. Die Frage aller Fragen wagte der 34-Jährige bei ihrer Geburtstagsfeier im vergangenen Jahr im Kreise der Freunde. Dabei fehlen durften auf keinen Fall: Ein Strauß roter Rosen, der perfekte Verlobungsring sowie das Jawort.

Die Vorbereitungen

Blick hinter die Kulissen

Die Hochzeitsgarderobe

Damit für den schönsten Tag im Leben auch wirklich alles klappt, werden alle einzelnen Punkte, die für die Hochzeit zu erledigen sind, in einem "Hochzeitsordner" schriftlich mitgeführt. Da es kein offizielles Thema geben wird, werden sich die Farben Flieder und Rose durch die gesamte Feier ziehen. Schon jetzt steht fest, dass die standesamtliche sowie die kirchliche Trauung in St. Andrä abgehalten werden. "Trauen wird uns ein vertrauter Pfarrer aus der Familie", so das Paar, das Mitte März ein Traugespräch vereinbart hat. "Nach der Trauung wird es gemeinsam mit rund 100 Gästen zum Reiterhof Stückler gehen, wo auch die Tafel stattfinden wird", schildert Krainz in der WOCHE vorfreudig."Noch am Abend des Antrages haben wir eine vorläufige Gästeliste beschlossen", so das Paar, das sich besonders freuen würde, wenn alle Gäste kommen. Alles rund um die Dekoration sowie den Blumenschmuck werden sie im März auswählen. Weiters ist im Monat März die Auswahl der Eheringe und die Aussendung der Einladungen geplant. "Mündlich angekündigt haben wir unseren Hochzeitstag bei den Gästen bereits. Vor allem bei denen, die eine längere Anreise haben", schmunzelt Krainz.Die Fortsetzung folgt auf der nächsten Seite.Bereits im vergangenen Jahr wurde ein Tanzkurs gemeinsam mit Freunden besucht, wobei in den Sommermonaten noch einmal ein Auffrischungskurs eingeplant ist."Wichtig für mich ist es, dass wir bei der Planung die Prioritäten auf den richtigen Platz setzen, wie zum Beispiel bei der Auswahl des Fotografen", so Grassler über die Einteilung des Budgets für die Hochzeit. Für das Festhalten aller wichtigen Momente wird der Fotograf das Paar vom Anziehen bis zum Anschnitt der Hochzeitstorte begleiten."Die Torte wird in der Form einer ,naked cake' sein", so Krainz, die auf eine "Candy Bar" mit kleinen, verschiedenen Häppchen setzt, wo für jeden etwas dabei sein sollte."Meine Frisörin sowie die Visagistin werden am Hochzeitstag zu mir nach Hause kommen", so Krainz, die genaue Vorstellungen hat und bereits Probetermine fixiert hat. Was noch vor der Trauung zu erledigen ist, ist die Abgabe der Hochzeitspapiere am Standesamt. "Diese müssen wir vier Monate davor abgeben", notiert sich die Lavanttalerin in ihrem Hochzeitsordner.Eine Frage ist jedoch noch offen: Wie wird das Brautkleid aussehen? Details konnte Krainz noch keine verraten, dennoch kündigt sie an, dass sie bei der standesamtlichen Trauung ein handangefertigtes Kleid von Petra Pflegpeter tragen wird. "In der Kirche werde ich dann das 'richtige' Hochzeitskleid in einem 'ivory'-Ton tragen", schmunzelt die Braut, für die der Moment, in dem ihr Vater sie zum Altar führen wird, etwas ganz Besonderes sein wird.Samstag, der 12. August 2017kein bestimmtesrund 100 Gästein St. Andräin der Basilika St. AndräTermin für Traugespräch ist vereinbartwurde bereits ausgewähltam Reiterhof Stückler in St. MargarethenCasino BandListe steht fest, letzter Check im Juniwerden im März versendetTische mit Nummern werden zugeteiltin der Form einer "Naked Cake" und eine "Candy Bar" von Genuss Momentealles in Flieder/ RoseAngebote müssen erst eingeholt werdenDie Fortsetzung folgt auf der folgenden Seite.Frisörin: Probetermin ist bereits fixiertein Kennenlerntermin ist für April vereinbartwurde im November gebucht, Fotograf wird von in der Früh bis zum Tortenanschnitt mit dabei seinmüssen vier Monate vor der Trauung am Standesamt abgegeben werdendas Standesamtkleid ist eine Handarbeit von Pflegpeter Couture, das Kleid zur Trauung ist vom Neuböck in Obdachwird spätestens im Mai gekauftEmma wird ein langes "ivory "Kleid tragen, Tobias einen Anzugwurden bereits beim Tanzkurs eingelaufengemeinsam mit Freundenwerden im März ausgewähltwird erst nach der Hochzeit geplantLisa KrainzSt. Andrä im LavanttalAngestellte28. März 1986Reiten, Agilitysport und MaschinefahrenEmma (sechs Jahre) und Tobias (acht Jahre)Christoph GrasslerSt. Andrä im LavanttalLehrlingsausbildner6. Juli 1983Trialfahren, Eisstockschießen und Modellsport