Rodelclub Mondi Frantschach bereitet sich auf Saison vor

09.12.2016, 10:27 Uhr

Die Jungsportler trainieren bereits fleißig für die bevorstehende Saison.

FRANTSCHACH. Bereits seit einigen Wochen bereiten sich die Junioren vom Rodelclub Mondi Frantschach intensiv auf die bevorstehende Saison vor.Dominik Maier und Christoph und Jürgen Kogler waren vor ein paar Wochen in Innsbruck, wo ein Leistungstest für die Fitness absolviert werden musste.Dank der tiefen Temperaturen konnten die Jungsportler auch bereits auf der Rennstrecke "Winterleiten" am Zirbitz erstmals auf Eis Materialtests durchführen.Ab Ende Dezember stehen dann die ersten Junioren-Weltcuprennen für den RC Mondi Frantschach am Programm, welche heuer wieder in Italien, Deutschland und Österreich ausgetragen werden.