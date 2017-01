Das Gedächtnis der Stadt

22.01.2017, 22:00 Uhr

Spannende Zeitreise im Stadtarchiv: „Die Zwettler Ratsprotokolle“ sind in Buchform erschienen.

ZWETTL (ms). „Krautfleischdieb!“ „Suppenhundt!“ „Lumpenmann!“ „Unflath!“ Erheiternd frisch begann Freitagabend die Präsentation des zweiten Bandes der „Zwettler Ratsprotokolle“ im großen Sitzungssaal der Stadtgemeinde Zwettl. Mit Verbalinjurien (Schimpfwörtern, Ehrverletzungen) aus dem Auditorium wurden die Gäste auf einen interessanten Abend eingestimmt. Hofrat, Generalsekretär des Vereins für Landeskunde und Direktor des NÖ Landesarchivs, hob im Anschluss an die Begrüßung der Gäste durch Vizebürgermeisterzu einer launigen Rede an und spendete vor allem den Machern des Buches Respekt: der Hauptautorin, dem Initiator und Herausgeber, Stadtarchivar– er betreute und begleitete „Die Zwettler Ratsprotokolle“ und verfasste ein umfangreiches Register, sowie dem Fotografen. "Was den Menschen auszeichnet, ist nicht, dass er Geschichte hat, sondern dass er etwas von seiner Geschichte begreift." Dieses Zitat Carl Friedrich von Weizsäckers stellte Bürgermeisternicht zufällig an den Beginn seiner Dankesrede. Das Buch sei nämlich „ein wesentlicher Beitrag dazu, dass nicht nur Historiker sondern auch die an Geschichte und der Lokalgeschichte interessierte Öffentlichkeit Geschichte begreifen kann“, betonte er im Rahmen der Vorstellung. Für Edith Kapeller war das Entziffern und Übertragen der Zwettler Ratsprotokolle von 1563 bis 1576 nicht nur mühsame Arbeit, bei der kein Detail verloren gehen sollte, sondern auch ein Vergnügen. Denn wichtiger noch als die großen Themen des 16. und 17. Jahrhunderts sind ihr die vielfältigen Einblicke in das Leben der kleinen Leute. Edith Kapeller hatte bereits im Sommer 2014 als Praktikantin im Zwettler Stadtarchiv nahezu alle Ratsprotokolle digitalisiert und damit Wissenschaftlern und Studenten einen einfacheren Zugang zu den historischen Dokumenten ermöglicht. 2016 erhielt sie den Förderungspreis für Wissenschaft des Landes NÖ.

KommentarFür Geschichtsforscher sind sie ein wahrer Schatz: die Ratsprotokolle, die bis ins Jahr 1553 zurückreichen und auch interessierten Laien einen ungefilterten Einblick in die sozialen, rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt geben. Für den 2010 erschienenen ersten Band der „Zwettler Ratsprotokolle“ haben Cathrin Hermann, Friedel Moll, Martin Scheutz und Herwig Weigl die Jahre 1553 bis 1563 aufgearbeitet. Es war eine wahre Mammutaufgabe mit viel Liebe zum Detail, der Edith Kapeller, Martin Scheutz und Friedel Moll in der Folge nachgingen. Sie hatten es mit schwierig zu lesenden Mitschriften zu tun, die der Stadtschreiber während der Ratssitzungen anfertigte. Der nun vorliegende zweite Band setzt im Jahr 1563 ein und ermöglicht auf 368 Seiten spannende Einblicke in die frühneuzeitliche Geschichte der landesfürstlichen Stadt.