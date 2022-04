Wie die Oberfläche der U5-Station Arne-Karlsson-Park aussehen wird, steht schon fest. Doch was wird mit den Standln passieren?

WIEN/ALSERGRUND. Es ist ein sonniger Nachmittag auf den Parkbänken hinter den Kiosken im Arne-Karlsson-Park. Einige Stammgäste genießen ein kühles Getränk in der Sonne. Genau dort, wo sich jetzt ein Würstelstand mit einem Schanigarten im angrenzenden Park, ein Nudelstand und ein Blumenhändler befinden, ist der Ein- und Ausgang der künftigen U-Bahn-Station geplant.

Vor Kurzem wurden die neuen Pläne dafür präsentiert. Acht Wiener Bezirke wird die U5 miteinander verbinden. Insgesamt wird das U-Bahn-Netz um elf Kilometer und zwölf Stationen wachsen. Der Baustart ist für 2026 geplant. Aktuell gehe es um die Detailplanungen, heißt es von den Wiener Linien.

Marktstände nicht eingeplant?

Eines fällt jedoch in der Visualisierung auf: Wo sind die Stände? Von den Wiener Linien heißt es dazu: "Aktuell läuft die Detailplanung für die U5-Station am Arne-Karlsson-Park an. Da wir so wenig wie möglich vom eigentlichen Park wegnehmen möchten, hat man entschieden, die Station auf der Plattform an der Ecke Spitalgasse/Währinger Straße zu errichten."

So sieht der Platz für die U-Bahn-Station aktuell aus.

Bezüglich der Standler heißt es von den Wiener Linien: "Was genau passieren wird, wird man erst in den nächsten Jahren, wenn die Detailplanung fixiert ist, sagen können. Jetzt ist es noch zu früh dafür."

WKO und Bezirk bieten Hilfe

In der Bezirksvorstehung ist man mit den Überlegungen jedoch offensichtlich schon weiter: "Nach aktueller Darstellung werden auch weiterhin Kioskflächen vorhanden sein. Die Vergabe der neuen Flächen wird bei Zeiten geklärt werden", so Bezirksvize Christian Sapetschnig (SPÖ). "Fest steht: Der Bezirk und WKO-Obfrau Vera Schmitz setzen sich gemeinsam dafür ein, dass die Wirtschaftstreibenden ihre Betriebe weiterführen werden können."

Die Visualisierung der U5-Station am Arne-Karlsson-Park.

Auch Schmitz sagt den Betreibern ihre Unterstützung zu: "Mit diesem Schulterschluss werden wir unsere Betriebe bestmöglich unterstützen. Die Alsergrunder Wirtschaft hat mit der WKO im Bezirk eine starke Ansprechpartnerin. Ich bin für sie da."

Bei den Standbetreibern und deren Stammgästen ist man bezüglich der U5-Station geteilter Meinung: Einerseits freut man sich auf die neue U-Bahn-Station und die Möglichkeiten, die damit einhergehen. "Andererseits finde ich es schade um den Schanigarten im Park, besonders an so einem schönen Tag wie heute", erzählt uns ein treuer Stammkunde des Würstelstandes.

