01.05.2017, 14:18 Uhr

Die HLMW9 lud Promi-Gäste zum Prüfungsessen in den Wilhelm-Exner-Saal. Auch die bz war natürlich vor Ort mit dabei.

Das Auge isst mit

ALSERGRUND. Ein wichtiger Bestandteil der fünfjährigen Ausbildung in der HLMW9 in der Michelbeuerngasse ist die praktische Prüfung in Kochen und Servieren.Um diese Situation besser simulieren zu können, lud Direktor Johannes Töglhofer Promis wie "Benimm-Papst" Thomas Schäfer-Elmayer und zahlreiche Fachvorstände aus anderen Schulen zum Probeessen ein.Serviert wurden von den insgesamt 60 Schülern nicht nur Köstlichkeiten für den Gaumen, sondern auch fürs Auge. So wurde die Suppe in einem dreistöckigen Glas serviert und der Irish Coffee direkt am Tisch angerichtet. Kredenzt wurden u.a. eine Kaltschale mit Rucola, Tomate und Walnuss als Vorspeise sowie ein Saibling mit Risotto, Kräutern und Urkarotte. Als Nachtisch gab es traditionelle Marillenknödel mit Pistazieneis.