Menschen, Straßen, Hunde, Parks: Die Landesstatistik Wien hat eine eigene Broschüre mit Daten und Fakten zur Brigittenau veröffentlicht.

BRIGITTENAU. Zusätzlich zur Hauptbroschüre "Wien in Zahlen 2020" widmet die Landesstatistik Wien heuer jedem der 23 Bezirke einen eigenen Folder. Die Broschüre "Die Brigittenau in Zahlen“ enthält die wichtigsten Ereignissen der Bezirksgeschichte und Zahlen zu Bevölkerung, Stadtgebiet, Wirtschaft, Verkehr und Politik.

Die darin enthaltenen Daten und Illustrationen verdeutlichen Gemeinsamkeiten, aber auch die städtische Vielfalt. So ist die Fläche der Donaustadt 93 mal so groß wie jene der Josefstadt und das Durchschnittsalter in der Inneren Stadt mit 47 Jahren um acht Jahre höher als das des jüngsten Bezirks: Simmering.

Die Brigittenau in Zahlen

Wussten Sie, dass man die Brigittenau auch "Manhattan von Wien" nennt? Nicht etwa wegen der vielen Wolkenkratzer, sondern weil der 20. Bezirk eine Insel ist. Weitere interessante Daten und Fakten enthält die neue Broschüre "Die Brigittenau in Zahlen“. Diese liegt auch bei der Statistik Wien auf.

In der Brigittenau ist die Geschlechteraufteilung fast ausgeglichen: 50,4 Prozent der Brigittenauer sind Frauen, 49,6 Prozent Männer.

Foto: Stadt Wien, Büro Bauer

hochgeladen von Kathrin Klemm

Hier weitere wissenswerte Infos über die Brigittenau:

Rund 86.400 Menschen leben heute im 20. Bezirk – das sind 4,5 Prozent der Wiener Bevölkerung.

Fast ausgeglichen ist die Geschlechteraufteilung: 50,4 Prozent der Brigittenauer sind Frauen, 49,6 Prozent Männer.

Mit 571,05 Hektar gehört die Brigittenau zu den kleineren Bezirken. Davon sind 30 Prozent Grünland und Gewässer, 34 Prozent Verkehrsflächen und 36 Prozent Bauland.

Die Gesamtlänge aller Straßen in der Brigittenau beträgt 62,3 Kilometer. Die kürzeste unter ihnen ist die Eduard-Brückner-Gasse mit nur 50 Metern, die längste die Brigittenauer Lände mit 4 Kilometern.

Die durchschnittliche Wohnfläche eines Brigittenauers beträgt 30 Quadratmeter.

Bei den Radwegen kommt der Bezirk auf rund 38 Kilometer.

Rund 1.900 Hunde leben in der Brigittenau.

Die Gesamtlänge aller Straßen in der Brigittenau beträgt 62,3 Kilometer. Die kürzeste unter ihnen ist die Eduard-Brückner-Gasse mit nur 50 Metern, die längste die Brigittenauer Lände mit 4 Kilometern.

Foto: Stadt Wien, Büro Bauer

hochgeladen von Kathrin Klemm

Mehr spannende und witzige Details liefert die Broschüre „Die Brigittenau in Zahlen“. Diese gibt es online unter www.wien.gv.at/statistik