Am Ostersonntag den 17.April 2022 fand die erste slowakische Heilige Messe in der Marienkirche in Bad Deutsch Altenburg statt. Die Kirche war voll, es kamen viele Familien mit mehreren Kindern, es kamen Slowaken, Tschechen, Ukrainer und auch Österreicher von der Umgebung, aber manche auch aus Wien. Die Heilige Messe wurde von den Priester Jan Sandora zelebriert und der Predigt hat unsere Diakon Pavol Tomanek gehalten – er hat sehr treffend dazu ein rotes Paar Kinderschuhe benutzt – damit wir verstehen, dass man in dem Glauben auch wachsen soll und als Erwachsene keine Kinderschuhe tragen kann, aber solche, die ihm oder ihr groß genug sind, entsprechend sein Wachstum in dem Glauben. Die Atmosphäre war wie es in dieser Gemeinde schon immer sehr offen und voll guter Laune von Kindern bis zu den Ältesten Brüder und Schwestern!