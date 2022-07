Das Projekt „Netzbeweis“ aus Mannersdorf überzeugt beim riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis 2022. Für den tollen zweiten Platz gab es 4.000 Euro Preisgeld.

MANNERSDORF (red.). „Niederösterreich ist ein Land der genialen Geschäftsideen und jede einzelne hat das Potential, unser Land weiterzubringen“ zeigt sich Landesrat Jochen Danninger am Abend der Preisverleihung zum riz up GENIUS 2022 im AirportCity Space am Flughafen Wien erfreut. Und ist überzeugt:



„Ob regional, innovativ, digital oder ökologisch: In allen Bereichen braucht es neue Ideen und neue Wege und ich gratuliere allen Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmern zur erfolgreichen Nominierung und Auszeichnung! Wir unterstützen alle gerne weiter auf ihrem Weg zum erfolgreichen Unternehmen in Niederösterreich!“.

Namhafte Sponsoren und hohe Preisgelder

Der riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis Wettbewerb fand 2022 zum 21. Mal statt. Über 50.000 Euro Preisgelder, zur Verfügung gestellt von namhaften Sponsoren, gab es zu gewinnen. Der Wettbewerb stand Ideen aus allen Bereichen offen, die wirtschaftlich in Niederösterreich umgesetzt werden (wollen).

„Fast 2.000 Einreichungen aus den letzten Jahren zeigen, wie hoch das Interesse am riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis ist. Jedes Projekt wurde von einer Jury aus Expertinnen und Experten bewertet, mit diesem Feedback und ihrem persönlichen Pitch überzeugten die spannendsten Ideen.“

so die Geschäftsführerin von riz up, Niederösterreichs Gründeragentur, Petra Patzelt. Die Preise wurden in vier Kategorien vergeben: regional genial, innovativ genial digital genial, ökologisch genial.

NetzBeweis gegen Hass im Netz

Das Projekt „NetzBeweis - Beweissicherung im Internet“ aus Mannersdorf/Bezirk Bruck an der Leitha konnte erfolgreich den 2. Platz mit einem Preisgeld von 4.000,00 Euro durch Sponsor: RIZ Förderverein NÖ Süd erringen: NetzBeweis sichert automatisiert umfangreichste Webseiten wie verschiedenste Social Media Plattformen oder private Chat-Nachrichten und fügt diese in einem elektronisch signierten PDF mit Zeitstempel zusammen. Die deutlich höhere Qualität an Beweisen führt zu einer besseren Beweiskraft vor Gericht und zusätzlich zu zufriedeneren Kundinnen und Kunden. Das Team rund um Rechtsanwältin Katharina Bisset (36) aus Mannersdorf war auch schon in der deutschen TV-Show "Die Höhle der Löwen" zu Gast und begeisterte die Investoren.

Deutsche TV-Investoren unterstützen "NetzBeweis" aus Mannersdorf