Heute hat sich im Burgenland viel getan. Die Snowboarderin Julia Dujmovits aus Sulz tritt zum dritten Mal zu den olympischen Spielen an. Christian Drobits und AMS-Vorstand Herbert Buchinger fordern Long-Covid-Spezialeinrichtungen im Südburgenland. In Pinkafeld im Bezirk Oberwart wird ab jetzt noch mehr an erneuerbaren Energien geforscht. In Purbach investiert die Firma Austrotherm 20 Millionen Euro in ihren Standort.

Sportunion fehlt ausreichende Sportinfrastruktur

20 Millionen Euro Investition in Standort Purbach

Neue Bauprojekte für Generationen in Planung

Snowboarderin Julia Dujmovits hebt zum dritten Mal zu Olympia ab

Christian Drobits für Long-Covid-Spezialeinrichtung

Neue Forschung an erneuerbaren Energien

Michael Kefeder: Der neue Bürgermeister im Interview