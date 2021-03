Psychologin Natascha Porpaczy geht neue Wege und lädt Klienten zu Beratungen bei einem Spaziergang ein.

WIEN/DÖBLING. Eine neue Idee für die Seele erfreut sich immer größer werdender Beliebtheit: Beratungsgespräche zwischen Psychologen und ihren Klienten müssen nicht immer in einem geschlossenen Raum abgehalten werden. Nein, sie können auch während Spaziergängen in der freien Natur stattfinden. Genau diesen Gedanken hatte auch Natascha Porpaczy, die daraufhin ihre Therapiegespräche unter dem Motto "Walk & Talk" ins Leben rief.

Besondere Ängste

Gerade in Zeiten von Corona und den damit verbundenen Einschränkungen wird diese Möglichkeit besonders gern in Anspruch genommen. "Die Menschen haben derzeit besonderen Gesprächsbedarf. Es geht neben den herkömmlichen Sorgen wie Depressionen, Ängsten und Beziehungsproblemen vor allem um aktuelle Themen wie Einsamkeit und Zukunftsängste", sagt Porpaczy.

Die Klienten werden in ihrer gewohnten Wohnumgebung zum Treffen abgeholt und sprechen sich beim Spaziergang durch den Hugo-Wolf-Park aus oder nutzen das vertrauensvolle Gespräch auf einer gemütlichen Parkbank. Während sich der Körper bewegt, geraten auch festgefahrene Gedankenmuster und Gefühle in Bewegung und Veränderung. Es können Emotionen frei werden, denen man sonst keinen Raum gibt. "Natürlich wird der notwendige Abstand eingehalten und ich mache neben den vorgeschriebenen wöchentlichen Tests auch noch davor Selbsttests", so die Gesundheitspsychologin.

Auch Jugendliche betroffen

Während der Pandemie gibt es auch immer mehr Jugendliche, die sich mit der Situation nicht zurechtfinden. Die Veränderungen haben die Depressionsraten auch in dieser Altersgruppe ansteigen lassen. "Das Lernen zuhause und der fehlende Kontakt zu Gleichaltrigen können ihre Spuren hinterlassen. Es hängt viel von Eltern und Lehrern ab, wie die Kids diese außergewöhnliche Situation meistern", sagt Natascha Porpaczy.

Auch ein paar allgemeine Tipps hat die Psychologin für das Wohlbefinden der Seele parat: "Nutzen Sie die Zeit für Weiterbildungen im Internet oder schauen Sie sich Videos Ihrer liebsten Urlaubsdestination an. Auch das hilft", verrät sie.

Zur Sache:

"Walk & Talk" ist für Jugendliche bis hin zu Senioren konzipiert. Eine Stunde Beratung mit Psychologin Natascha Porpaczy kostet 85 Euro, Wegstrecke nach Vereinbarung.

Infos unter 0660/ 535 42 48 oder online unter www.beratungwien.at