Das Pozi’s in Essling bietet bodenständige Wiener Küche sowie saisonale Spezialitäten bei Wirtshausfeeling.

WIEN/DONAUSTADT. Es läuft die Nachspielzeit - alles hatte bereits nach einer klaren Sache ausgeschaut, doch die Partie nahm eine ungeahnte Wende. Jetzt fällt auch noch der Siegestreffer für das gegnerische Team. Kurz wird es still im Wirtshaus Pozi's in Essling. Die Fans, die sich hier eingefunden haben um gemeinsam ein Fußballspiel in HD-Qualität zu verfolgen, raunen kurz.

Google Maps eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Google Google Maps immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Doch der Ärger weilt nur kurz - denn im Gastgarten des Pozi's gibt es alles, was die verwundete Fanseele nun braucht. Bei einem kühlen Getränk und einem herzhaften Wienerschnitzel mitsamt Kartoffelsalat lässt sich jedes noch so bittere Ergebnis gleich viel besser verdauen. So prostet man sich bald wieder zu, diskutiert gemeinsam, was schief gelaufen ist - und ist sich sicher: das nächste Mal wird man im Pozi's wieder gemeinsam einen Sieg feiern können.

Ehrliche Wiener Küche

Doch das Wirtshaus Pozi's in Essling bietet nicht nur für Sport-Fans eine besondere Wohlfühlatmosphäre. Hier kann sich jede und jeder wie zuhause fühlen. Das Lokal zeichnet sich durch seine ehrliche Wiener Küche und einen Fokus auf traditionelle Speisen in Kombination mit saisonalen Produkten aus.

Aktuell ist etwa wieder Bärlauchzeit im Pozi's. Alle Gäste können so selbst erleben, was man aus Wildgemüse alles Herzhaftes zaubern kann. Zudem gibt es aktuell auf Bestellung knusprig gebratene Stelzen oder auch - in Hinsicht auf die Osterzeit - Schottische Eier. Jeden Dienstag ist Backhendl-Tag und am Sonntag kommt ein leckeres Brat'l auf den Tisch.

Der einladende Gastgarten.

Foto: Pozi's

hochgeladen von David Hofer

Zudem gibt es täglich wechselnde Mittagsmenüs, die gerne auch in der Esslinger Hauptstraße 2 abgeholt werden können. Gäste können auch besondere Anlässe gut im Lokal feiern, denn es gibt ausreichend Platz auch für größere Gruppen. Hier wird allerdings um eine Reservierung im Vorfeld gebeten.

Eine große Auswahl an Bieren erwartet die Gäste.

Foto: Pozi's

hochgeladen von David Hofer

Und nicht nur für Fußball-Fans ist das Pozi's der ideale Ort zum gemeinsamen mitfiebern. Auch andere Sportevents sind hier in bester HD-Qualität zu genießen. Dazu gibt es eine Vielfalt an Biersorten auszuprobieren. Darunter etwa Wieselburger, Baumgartner, Stiegl, Guinness oder Birra Moretti aus Italien.

Das könnte dich auch interessieren:

Jagd ausgesetzt, schonende Betäubung gefordert

Grätzelgespräch im Zeichen von Stadtstraße und Siegesplatz