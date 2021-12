Leserbrief von Melanie Posch aus Mörbisch:

Ich arbeite als biomedizinische Analytikerin im Labor in einem burgenländischen Krankenhaus und bin stolz auf die Arbeit, die meine Kollegen und ich in der Krise bewältigen. Abgesehen von unserer bisherigen Routinearbeit sind wir seit der Corona Krise auch für die Covid PCR-Testungen, in Schutzausrüstung zuständig. Nicht nur die PCRs, auch das normale Probenaufkommen hat sich seit der Krise stark erhöht. Ich dachte eigentlich immer, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird. Diese Wertschätzung endet aber anscheinend wenn es ums Geld geht, nämlich dem Corona-Bonus, den im Burgenland nur Pflege- , Reinigungspersonal und Ärzte ausbezahlt bekommen.

Dass es in einem Krankenhaus aber auch andere Berufsgruppen gibt, die wertvolle Mehrarbeit leisten und ohne die das System zusammenbrechen würde, darauf wurde anscheinend vergessen. Ein Krankenhausbetrieb kann nur funktionieren, wenn all Abteilungen zusammenarbeiten.

Es verhält ich wie bei einer Uhr, viele kleine Zahnräder, die alle ineinander greifen und wenn eines ausfällt steht das ganze Uhrwerk.

Ich arbeite in einem Krankenhaus, in dem 90 Prozent der Mitarbeiter den Bonus bekommen, auf die restlichen 10 Prozent wurde sichtlich vergessen. (Darunter Labor, Verwaltung, EDV)

Ich frage mich, ob der Krankenhausbetrieb weiterhin so reibungslos funktionieren würde, wenn diese Abteilungen ihren Beitrag nicht leisten würden. Es gäbe keine Statistiken, keine Blutbefunde, keine PCRs und noch vieles mehr… Sind das denn unwichtige Dinge in einem Spital?

Warum ich hier schreibe?

Ich hätte mir von einem sozialdemokratisch regiertem Burgenland Fairness erwartet. Ich hätte gedacht, dass alle Mitarbeiter eines Krankenhauses dieselbe Wertschätzung erfahren! Offensichtlich habe ich mich darin getäuscht.

Ich spreche hier vorrangig für meine Berufsgruppe, die biomedizinischen Analytiker, obwohl ich denke, dass allen Mitarbeitern einer solchen Einrichtung dieser Bonus gerecht werden würde.

Zum Beispiel in Wien und Niederösterreich hat die Landesregierung beschlossen, dass auch den Labormitarbeitern dieser Bonus zusteht weil sie einen unverzichtbaren Beitrag in der Krise leisten.

Warum macht das das Land Burgenland nicht? Sind wir burgenländischen Labormitarbeiter weniger wert?

Wenn sie weiterhin soziale Unzufriedenheit und Konflikte schüren wollen, darf ich herzlichst dazu gratulieren- sie sind auf dem richtigen Weg!!