Gedicht zum Advent

ADVENT... das ist ein zartes Licht, als ob eine Kerze brennt, ein Wort, das sich so leise spricht fast wie ein Kindertraumgedicht, doch wie schreiben wir dieses...ADVENT?

A - wie abgekämpft...abgehetzt, Aktionsangebote und alles zuletzt Anstrengung, Anspannung, Angst, allein A...wie außer Atem sein!?

D - wie Drängen...es drängt die Zeit und Weihnachten, Himmel, ist nicht mehr weit, drunter und drüber und dies und das Dauerstress ohne Unterlass

V - wie Vortäuschen...und überhaupt irgendwas vormachen, was man nicht glaubt V...wie Verschwenden, Vergeuden, Vergessen, Völlegefühl vom Viel-zu-viel Essen

E - wie Eile...in Eile sein, erschöpft in das Einkaufszentrum hinein, was Exklusives, was echt keiner hat mit eigenem Echtheitszertifikat

N - wie Nerven...die Nerven verlieren, dieser ADVENT geht mir voll an die Nieren und noch und noch viel mehr ach, wenn doch schon endlich Neujahr wär

T - wie tausenderlei Termine, Torschlusspanik...ob ich so viel verdiene wie viel ich für diesen Trubel brauch? T...wie Trott...wie trostlos auch

Das alles steckt in diesem Wörtchen ADVENT und der Zeiger der Weihnachtsuhr rennt und rennt und du musst nur ein bisschen stehen bleiben, dann kannst du das Wort auch ganz anders schreiben!

Advent - lauter Trubel am Christkindlmarkt

Foto: www.pixabay.com

hochgeladen von Désirée Tinhof

A - wie Andacht, Aufmerksamkeit, Achten auf andere, allezeit auch wenn die anderen anders sind war auch jenes göttliche Kind

D - wie Demut...Dankbarkeit dankbar für Licht in der Dunkelheit, D wie Datteln, Duftkerzenduft, D wie... Da-Sein wenn Dich einer ruft

V - wie Vergeben, Versöhnen, Versteh'n ganz ohne Vorurteil durchs Leben geh'n, V wie ...ein Vogelhäuschen bau'n, so wie Kinder völlig vertrau'n

E - wie Erwartung, wie echtes Empfinden, E wie...die Engherzigkeit überwinden und wie...Erbarmen...und für jedes Gehör...E wie ein Fingerhut Eierlikör

N - wie Nachbar, den Nächsten lieben, Nüsse im Ganzen - und Nüsse gerieben, Nachsicht, Nachgeben und obendrein nie wieder irgendwem nachtragend sein

T - wie Tränen trocknen und trösten, tauet Himmel, den Erlösten, T wie Traum und wie Toleranz und Tannenbäumchen-Lichterglanz

ADVENT...und jetzt liegt es wohl an dir, der diesen Begriff buchstabiert - ob aus dem ADVENT, diesem Wörtchen hier auch wirklich WEIHNACHTEN wird.

Advent - eine ruhige, besinnliche Zeit

Foto: www.pixabay.com

hochgeladen von Désirée Tinhof

>>> Hier geht's zurück zum Adventkalender <<<