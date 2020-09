Anna Lichtenberger, Bewohnerin des Sozialzentrums in Rust feierte vor kurzem ihren 90. Geburtstag – mit Torte, Geschenken und zahlreichen Glückwünschen.

RUST. Einen Grund zum Feiern gab es vor kurzem im SeneCura Sozialzentrum Rust, denn Bewohnerin Anna Lichtenberger feierte ihren 90. Geburtstag. Gemeinsam stießen das Team, die Freunde und die Familie mit dem Geburtstagskind auf schöne Erinnerungen, Glück und Gesundheit an. "All die lieben Menschen in meinem Umfeld haben dafür gesorgt, dass mein 90. Geburtstag mir immer im Gedächtnis bleiben wird. Ich bin gerührt, wer alles an mich gedacht hat", freut sich Anna Lichtenberger.

Torte & Blumen

Das Küchenteam kredenzte für die Jubilarin eine Cremetorte, die mit ihrer Dekoration fast zu schön zum Essen war. Als Überraschung erhielt Anna Lichtenberger noch einen großen Blumenstrauß . "Geburtstage müssen gebührend gefeiert werden. Uns ist wichtig, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern an ihren Ehrentagen schöne Erinnerungen zu bescheren. Wir freuen uns, dass uns das auch dieses Mal gelungen ist und wünschen Anna Lichtenberger von Herzen alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit", so Klara Vososobe, Leiterin des Sozialzentrums.