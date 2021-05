Ab September wird Andrea Berger-Gruber neue Direktorin im Gymnasium Wolfgarten der Diözese in Eisenstadt. Sie hatte das Gymnasium seit November 2020 interimistisch geleitet, nachdem ihr Vorgänger gehen musste.

EISENSTADT. Das kirchliche Gymnasium Wolfgarten hat eine neue Direktorin: Die Schulamtsleiterin der Diözese Eisenstadt und langjährige Fachinspektorin für katholischen Religionsunterricht, Andrea Berger-Gruber, wird ab September das Amt übernehmen. Ihr Vorgänger Josef Mayer wurde aufgrund eines Facebook-Postings, das im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Wien stand, im November 2020 entlassen. Sein Post „Terror in Wien! Refugees welcome!" hatte für viel Aufregung gesorgt. Mayer wurde im November 2020 zunächst suspendiert und eine Woche später gekündigt.

Interimistische Leitung seit dem November 2020

Die Religionspädagogin fungierte ab November 2020 bereits als interimistische Leiterin des Gymnasiums der Diözese Eisenstadt. Ihre zwischenzeitliche Übernahme der Schulleitung bezeichnete Berger-Gruber wörtlich als "herausfordernd", aber auch als "faszinierenden, verantwortungsvollen Auftrag".

Fair-Trade-Schule geplant

In ihrer neuen Funktion wolle die Religionspädagogin "die Schule als klassisches Gymnasium in der Langform mit allen seinen Stärken gut in die Zukunft führen" und die Qualitätsstandards der Schule schärfen, heißt es in einer Aussendung. Als Ziel formulierte Berger-Gruber zudem die Begleitung des Schulentwicklungsprozesses, der im neuen Schuljahr mit professioneller Begleitung beginnen wird. Aktuell hat bereits der Prozess der EMAS-Umweltzertifizierung begonnen: "Neben der Umwelt-Zertifizierung wird das Gymnasium Wolfgarten auch Fair-Trade-Schule werden."

Jahrelange Erfahrung

Die 1961 geborene Andrea Berger-Gruber war jahrzehntelang als Religionslehrerin sowie als Fachinspektorin für den katholischen Religionsunterricht im Burgenland tätig. Zehn Jahre lang hat sie neben Religion auch das Unterrichtsfach Ethik unterrichtet und ihre Erfahrungen als burgenländische Vertreterin in der Bundes-ARGE Ethik eingebracht. Sie ist zudem Vorsitzende des "forum martinus" (Katholischer Akademikerverband der Diözese Eisenstadt).