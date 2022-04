In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in das Gemeindeamt in Wimpassing ein. Die Täter haben zumindest Sachschaden angerichtet. Ziel war offenbar der dort befindliche Bankomat. Die RegionalMedien Burgenland waren als erstes Medium vor Ort und sprachen mit dem Bürgermeister über den Vorfall

WIMPASSING. "So habe ich mir den Montag nicht vorgestellt", begrüßt Bürgermeister Ernst Edelmann (SPÖ) die RegionalMedien vor dem Wimpassinger Gemeindeamt. Einer Mitarbeiterin der Post war zuvor am frühen Montagmorgen aufgefallen, dass etwas nicht stimmte.

Fenster aufgebrochen

Auf der Vorderseite des Gebäudes waren die Rollos der Fenster gleich neben dem Bankomaten heruntergezogen – was normalerweise nie der Fall sei. Und auf der Rückseite war ein Fenster aufgebrochen worden. Die Mitarbeiterin meldete den Vorfall unverzüglich, Polizei und der eigentlich im Urlaub befindliche Bürgermeister eilten heran.

Die Täter brachen auf der Rückseite des Gebäudes durch dieses Fenster ein.

Ziel: Bankomat

Ziel der Täter war nach ersten Informationen der Bankomat im Gemeindeamt. "Der Einbruch erfolgte über das aufgebrochene Fenster. Ziel war offenbar der Bankomat. Ich weiß noch nicht, ob Geld daraus gestohlen wurde, es sieht auf den ersten Blick aber nicht danach aus", schildert der Ortschef. Auch ansonsten konnte der Bürgermeister vorerst keine fehlenden Gegenstände feststellen. "Die Laptops der GemeindemitarbeiterInnen sind noch alle da und mein Büro wurde offenbar verschont." Jetzt sind die Spurensicherer am Werk.

Das offensichtliche Ziel der Täter: der Bankomat

Schon einmal eingebrochen

Das Gemeindeamt in Wimpassing ist übrigens nicht zum ersten Mal Opfer eines Einbruchs, wie der Bürgermeister erzählt. "Es wurde schon einmal eingebrochen. Damals wurde soweit ich weiß eine kleine Kassa gestohlen." Ob und was genau die heutigen Täter mitgehen haben lassen, ist jedenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. "In den nächsten Tagen wissen wir mehr", sagt Edelmann, der seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Montag frei gegeben hat.