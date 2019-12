Der burgenländische Fotograf Daniel Gossmann fotografierte vor kurzem für diverse Agenturen in Los Angeles. Bei einem Shooting mit dabei war das österreichische Top Model Nadine Mirada.

EISENSTADT/LOS ANGELES. Als Location für die Foto-Session dienten die Hollywood Hills mit dem berühmten Wahrzeichen im Hintergrund.

„Zeichnen mit Licht“

„Das Hollywood Sign bedeutet für mich sehr viel, es steht für den amerikanischen Traum den ich im Moment leben darf. Daher ist es eine meiner Lieblings shootings Locations in LA", so Nadine Mirada.

„Ein Model wie Nadine, in Kombination mit der besonders schönen Abendsonne, ist wahrhaftig wie zeichnen mit Licht“, zeigt sich Gossmann begeistert.

Zur Person: Daniel Gossmann

Daniel Gossmann wurde 1984 in Eisenstadt geboren. Er absolvierte 2010 die Fotoschule Wien und legte 2011 die Prüfung zum Meisterfotograf ab. Anfang 2012 gründete er das Unternehmen Daniel Gossmann Photography.

Promi-Fotograf

Ab 2013 arbeitete er bereits für Agenturen wie Elite London, Women Management Milan, Next Milan, IMG Milan, FORD New York, Wilhelmina NY und Marilyn Paris. Weiters fotografierte er mit Persönlichkeiten wie Hollywood Schauspieler Ralf Möller, Patrick Knapp-Schwarzenegger, Conchita Wurst oder Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister um nur einige zu nennen.

Gossmann konzentriert sich bei seinen Arbeiten auf den Mode-, Werbe- und Reportagebereich.