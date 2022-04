Unter dem Motto „Gemeinsam für ein sauberes Müllendorf“ hat vor Kurzem eine Flurreinigungsaktion in Müllendorf stattgefunden.



MÜLLENDORF. Achtlos weggeworfene Abfälle schaden der Umwelt und beeinträchtigen das Ortsbild. Dies muss nicht sein, haben sich zahlreiche freiwillige Helfer und Helferinnen und

beteiligten sich am Frühjahrsputz in der Gemeinde. Aufklauben, was schwarze Schafe in der Natur verstreuen: Das war gestern das gemeinsame Ziel.

Im Anschluss lud die Marktgemeinde zum Mittagessen zur hiesigen „Elisabeth -Schenke Ankerl-Ringhofer“ ein. Bürgermeister Werner Huf, Umweltgemeinderat Mario Nemetz und das Tem der SPÖ Müllendorf bedankte sich bei den vielen freiwilligen Helfern. Auch, eine in Müllendorf ansässigen Familie welche aus der Ukraine flüchten musste -hat sich an der Flurreinigung beteiligt.