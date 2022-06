Zeit im Freien in Klingenbach: Neue Attraktionen am Spielplatz, ein geplanter Rastplatz und ein Hundeplatz sollen Klingenbach noch lebenswerter machen.



KLINGENBACH. Ein zehn Meter langes und sieben Meter breites Piratenschiff ist seit kürzestem ein neues Highlight am Spielplatz in Klingenbach. Abgesegnet wurde die Anschaffung bereits im Frühjahr vom Gemeindevorstand. Für insgesamt rund 30.000 Euro wurde das Spielgerät von der Firma Eibe errichtet. Trotz Engpässen in der Baubranche erfolgte die Lieferung zeitnah und die Kinder können bereits vor Ferienbeginn das Holzschiff entdecken. Neben dem Spielschiff wurde auch ein Hügel samt Röhre zum Durchkriechen für die Kinder errichtet.

Vergrößerung des Spielplatzes

Das neue Piratenschiff bietet zahlreiche Klettermöglichkeiten.

Foto: Sandra Koeune

hochgeladen von Sandra Koeune

Damit die Kinder am Spielplatz auch genügend Platz haben, wurde der Spielplatz vergrößert und eingezäunt. „Ich freue mich, dass wir den Spielplatz in unserer Gemeinde attraktiveren konnten und wünsche den Kindern viel Spaß beim Klettern auf unserem neuen Holzschiff", freut sich Bürgermeister Richard Frank (SPÖ). Aber nicht nur für die Kinder gibt es Neuerungen, auch die Eltern dürfen sich über neue Sitzbänke freuen.

Neuer Rastplatz

Im alten Gemeindegarten, im oberen Teil gleich beim Rad- und Wanderweg entsteht eine neue Erholungsoase in Klingenbach. Eine Feuerstelle, Spielmöglichkeiten für Kinder, Bänke sowie ein Unterschlupf sind geplant. Die Umsetzung soll noch diesen Sommer erfolgen. „Schon bald wird der neue Rastplatz eröffnet werden, wir werden das Angebot an die Wünsche der Bevölkerung anpassen", so Frank. Interessierte können den Rastplatz in Zukunft auch bei der Gemeinde mieten.

Der "Alte Gemeindegarten" wird umgestaltet.

Foto: Sandra Koeune

hochgeladen von Sandra Koeune

Neue Hundezone

Im unteren Teil des alten Gemeindegartens ist eine neue Hundefreilaufzone geplant, diese soll rund 1.250 Quadratmeter betragen und eingezäunt werden. Zur Beschäftigung der Hunde sollen auch einzelne Agility Geräte eingerichtet werden. „Auch hier wollen wir das Angebot an die Wünsche der Hundebesitzer anpassen. Die Hunde können hier frei laufen und spielen", so Frank.