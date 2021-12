Ein PKW-Lenker aus dem Bezirk Eisenstadt Umgebung wurde von einer Zivilstreife angehalten und angezeigt

PURBACH. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Fahrzeuglenker am Sonntagabend auf der B 50 von Neusiedl am See kommend in Richtung Eisenstadt. Dabei überholte er im Gemeindegebiet von Purbach mit weit überhöhter Geschwindigkeit eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Burgenland.

Höchstwert 204 km/h

"Die höchstgemessene Durchschnittsgeschwindigkeit bei der Nachfahrt auf der Freilandstraße betrug nach Abzug der Messtoleranz 185 km/h. Der gemessene Höchstwert lag dabei bei 204 km/h", heißt es von der Polizei. Der Lenker wird angezeigt.