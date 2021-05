Um die Bodenversiegelung zu reduzieren und dennoch Parkplätze zu schaffen, wurden in der Meierhofgasse in Hornstein Schotterrasenparkflächen geschaffen.



HORNSTEIN. Die Straßensanierung der Reitschule und der Meierhofgasse in Hornstein ist fast abgeschlossen. Um nicht noch mehr Boden durch Beton versiegeln zu müssen und trotzdem genug Parkplätze zu haben, wurde das Projekt "Klimafitte Parkplätze" ins Leben gerufen. Der Großteil der Parkflächen entlang der Meierhofgasse wurde als Schotterrasen-Parkfläche ausgeführt. "Das Regenwasser kann auf dieser Oberfläche gut versickern und unterstützt gleichzeitig den Rasen beim Wachsen", erklärt Bürgermeister Christoph Wolf (ÖVP).

Dorfanger vergrößert



Durch die neue Straßenführung konnte auch die Grünfläche des Angers von bisher 2.150 m2 auf über 3.500 m2 erweitert werden. „Gleichzeitig beantragen wir die Umwidmung auf Grünland, um die Fläche nachhaltig vor einer Bebauung zu schützen! Der Förderantrag für die Gestaltung des historischen Dorfangers wurde bei der Abteilung Dorferneuerung des Landes Burgenland bereits eingebracht“. so Wolf.