Klima- und Umweltschutz sind die wirklich wichtigen Themen, die Oliver Ertl derzeit schmerzlich in Müllendorf vermisst. Vor fünf Jahren zog er auf der Liste der Bürgerinitiative Lebenswertes Müllendorf (BI) in den Gemeinderat ein. Jetzt geht er für die Grünen als Bürgermeisterkandidat ins Rennen.

MÜLLENDORF. „Die BI ist eine Gruppe mit unterschiedlichen Interessen. Einige setzen sich dort für Umwelt und Klima ein, andere wollen sich aber klar von Grünen Initiativen abgrenzen. Der Einsatz für Klima und Umweltschutz fällt leichter in einer Gruppe, die die eigenen Ziele teilt und unterstützt, wie es die Grünen tun", begründet Ertl seine Entscheidung.

Klimaschutz und Mitbestimmung

Müllendorf sei ein Paradebeispiel, wie verkehrt die Politik der beiden Großparteien den Ort zum Schlechteren verändert. „SPÖ und ÖVP machen immer noch Politik wie vor 30 Jahren: es wird zubetoniert und alles für den Autoverkehr hergerichtet. Es werden Bäume gerodet und nicht nachgepflanzt und wichtiges Grünland in Betonwüsten verwandelt. Damit muss Schluss sein! Müllendorf braucht eine starke Stimme für den Klimaschutz", zeigt sich der dreifache Familienvater einsatzfreudig und ruft die Müllerndorfer und Müllerndorferinnen zum Mitmachen auf.

„Wer seinen Kindern keine Betonwüsten, sondern Naturparadiese hinterlassen möchte, meldet sich am besten direkt bei mir. Gemeinsam machen wir Müllendorf klimafit und wir binden alle, die das möchten, in wichtige Entscheidungen des Gemeinderates ein", so Ertl abschließend.