Seit vielen Jahren ist es Tradition in der Pfarrkirche von der Singgemeinschaft Hornstein das Adventkonzert im Dezember.

Das Adventkonzert 2021 der Singgemeinschaft hat seit Jahren einen Fixtermin an einem Adventsonntag im Dezember, Heuer mit der Jugendblasmusik Hornstein am letzten Adventsonntag 19. Dezember um 15:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Anna.

Aus pandemischem Anlass konnten Gäste nach einer Anmeldung wegen der gültigen Corona regeln das Konzert besuchen, es hatten sich viele Musikbegeisterte Hornsteiner zu dem Konzert begeben.

2021 gibt es mit der Singgemeinschaft und dem Musikverein erstmals einen weiteren Teilnehmerkreis bei diesem stimmungsvollen Anlass.

Das 25. Hornsteiner Adventkonzert der Singgemeinschaft Hornstein mit Chorleiterin Doris Szinovats, Philipp u. Michael Schuszter mit Violine und einer Delegation der Jugendblasmusik mit Obmann Daniel Högerl und Kapellmeister Wolfgang Krenn sangen und spielten musikalisches zur Weihnachtszeit.

Text u. Fotos von Rudi Schmidt www.hornstein-rgs.at