Der auffallend bunte Feldhamster wird auch im Burgenland immer seltener. Die intensive Landwirtschaft macht diesem Säugetier das Leben schwer. So kommen Hamster nur mehr in wenigen Teilen des Nord- und Mittelburgenlandes vor.

Ohne Schutzmaßnahmen wird der Feldhamster vermutlich in wenigen Jahren aus den heimischem Feldfluren verschwunden sein. Die kleinen Nager leben in Erdbauten mit verschiedenen Kammern und mehreren Ausgängen und sie können bis zu zwei Meter tief in die Erde reichen. Ihre Nahrung Pflanzenteile, Getreidekörner, Käfer und vieles mehr. Das Winterhalbjahr verbringt das Tier im Bau, der für die Überwinterung verschlossen wird.