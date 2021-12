Im Waisenhaus in Ilisua (Rumänien) sind derzeit ca. 70 Kinder im Alter von 3 – 16 Jahren untergebracht, weitere 30 in Teaca. Der bald 77jährige Eisenstädter Leopold Pusser unterstützt diese Kinder seit dem Jahre 1990 und transportierte mit seinem Kleinbus und Anhänger Sachspenden für die Kinder. 295mal ist er bereits nach Rumänien gefahren und hat dabei etwa 590.000 km zurückgelegt. Seit März 2020 war es Hrn. Pusser wegen der Corona bedingten Reisebeschränkungen und infolge gesundheitlicher Probleme nicht mehr möglich die Transporte wie bisher durchzuführen. Hr. Pusser sammelte daher die gespendete Kinderbekleidung und Hygieneartikel in seinem Keller, verpackte sie in 60 Kartons und übermittelte diese sodann per Spedition an die Waisenhäuser. Der Lions Partnerclub Bistrita sorgt für die Übernahme und Verteilung. Auch heuer spendet der Lions Club Eisenstadt wieder 500 € für die Waisenkinder. Lions Vorstand Dipl.-Ing. Gerhard Spatzierer überreichte den symbolischen Spendenscheck an Hrn. Pusser.