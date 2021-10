Am 6.10.2021 lud das "Gesunde Dorf Donnerskirchen" vertreten durch Rahel Wunsch zum Vortrag "Vorsorgemedizin - mit Schwerpunkt HPV-Impfung". Die Impfung schützt wirksam vor den gefährlichsten HPV-Typen und senkt damit das Risiko für diese Krebserkrankungen (wie z.B. Gebärmutterhalskrebs, Genitalwarzen etc). Der Impfstoff ist für Frauen und Männer ab einem Alter von 9 Jahren zugelassen und ist für Erwachsene kostenpflichtig.

In diesem Vortrag war das Hauptaugenmerk auf das Kinderimpfprogramm. Im Rahmen dieses Kinderimpfprogramms entstehen den Eltern/Erziehungsberechtigten für Kinder vom vollendeten 9. Lebensjahr bis zum vollendeten 12. Lebensjahr keine Kosten für eine HPV-Impfung.

Für Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr wird die HPV-Impfung zu einem vergünstigten Selbstkostenpreis abgegeben. Für Auskünfte und Fragen konsultiert man seinen Hausarzt oder den Arzt seines Vertrauens.

In diesem Vortrag wurde auch auf die regelmäßige Vorsorgeuntersuchung aufmerksam gemacht. Die Vorsorgeuntersuchung kann einmal jährlich in Anspruch genommen werden und liefert wichtige Erkenntnisse über den allgemeinen Gesundheitszustand und kann mögliche chronische Erkrankungen früh erkennen und durch entsprechende Maßnahmen minimiert werden.

Unter anderem berichtete Frau Dr. Taucher von den "5L" die uns gesund alt werden lassen. Diese 5Ls stehen für Leben, Laufen, Lernen, Lachen und Lieben.

Der interessante Vortrag endete mit den Schlußworten "Lachen ist die beste Medizin".