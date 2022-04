Perfekt zum Jahr des Sports passend findet heuer wieder am 6. Mai 2022 der traditionelle Eisenstadlauf statt.



EISENSTADT. Der Eisenstadtlauf bietet für alle Könner- und Altersstufen die passende Distanz. Neben dem traditionellen 5 km- und 10 km-Stadtlauf gibt es seit 2019 die Möglichkeit, im Rahmen des Businessruns auch in 3er-Teams an den Start zu gehen.

Für all jene, die die 5 km-Strecke lieber etwas langsamer angehen wollen, bietet der Nordic-Walking-Bewerb die passende Alternative.

Start in der Fußgängerzone



Gestartet wird in der Fußgängerzone, im Bereich des Rathauses. Die Strecke führt an den schönsten Plätzen Eisenstadts vorbei und dank der Kooperation mit dem Österreichischen Bundesheer auch durch das Gelände der geschichtsträchtigen Martinkaserne.

Nachwuchsbewerbe



Aber auch die Jüngsten sollen in der Landeshauptstadt nicht zu kurz kommen. Die Nachwuchsbewerbe reichen von 300 m für die ganz Kleinen über 600 m bis hin zu 1200 m. Gelaufen wird bei den Nachwuchsbewerben ausschließlich in der Eisenstädter Innenstadt.

Teilnahmeberechtigt sind alle, die Spaß am Laufen haben (auch ohne Vereinszugehörigkeit). Nähere Infos unter laufteamburgenland.com. Die Anmeldung ist bereits über sporteventtiming.at möglich.

Gemeinsam trainieren



Gemeinsame Trainingsmöglichkeiten gibt es immer freitags von 17-18 Uhr beim Lauftreff Eisenstadt – eine Initiative der Stadtgemeinde Eisenstadt in Kooperation mit dem Laufteam Burgenland Eisenstadt.

