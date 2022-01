Das Finale des Basketball Austria Cups wird im „Final Four”-Format ausgetragen und das im Allsportzentrum in der Landeshauptstadt. Am 5. und 6. Feber wird Eisenstadt so zum Basketball-Mekka.

EISENSTADT. Nachdem das Semifinale im Austria Cup zwischen den Oberwarter Gunners und den Eisenstädter Dragonz wegen vier Corona-Erkrankungen im Team der Gunners verschoben werden musste, entschied die Ligaführung gemeinsam mit den Vereinen der Superliga über die weitere Vorgangsweise im Austria Basketball Cup.

Mega-Event in Eisenstadt

Der Austragungsort wurde gezogen

Um keine weiteren Spieltermine zu verlieren, wird der Basketball Cup in einem Final-Four Turnier ausgespielt werden – und das mit Beteiligung der Dragonz! Semifinale und Finale werden am Wochenende vom 5. und 6. Feber an einem Spielort stattfinden, dieser wurde ausgelost: Die Glücksfee war den Eisenstädter hold, Werner Sallomon, Obmann der Klosterneuburg Dukes, zog Eisenstadt als Austragungsort. „Ein Mega-Event worauf sich alle im Verein riesig freuen", berichten die Eisenstädter Dragonz auf ihrer Homepage.

Die Teilnehmer

Der Cup-Modus in dieser Form ist übrigens kein Novum, seit 1995 wurde der Cupsieger fast immer in einem Finalturnier gekürt, nur letzte Saison wurde es corona-bedingt ausgesetzt. Nun kommt es gerade wegen Corona wieder zurück auf den Spielplan. Fix qualifiziert für das Semifinale sind neben den Gunners und uns auch die Basket Swans Gmunden, der vierte Final Four Teilnehmer wird am 26. Jänner im Spiel SKN St. Pölten vs. BC Vienna ermittelt.