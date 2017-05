Benefizkonzert "Musik bewegt Gutes" von und mit Hans Gradwohl

AT

EISENSTADT. Der junge Komponist und Pianist Hans Gradwohl aus Eisenstadt lädt am 19. Mai um 19:30 Uhr zu einem Benefizkonzert ins Joseph Haydn Konservatorium. Dabei wird er sowohl Eigenkompositionen als auch Werke von Schubert und Beethoven. Karten um 20 Euro (der gesamte Erlös kommt den Caritas Hilfsprojekten zu Gute) sind in den Caritas Einrichtungen in Eisenstadt und unter 02682/73600301 oder office@caritas-burgenland.at erhältlich.