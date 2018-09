"TOPINAMBUR" (Helianthus tuberosus) blüht .....

23.09.2018, 19:20 Uhr

Topinambur ist mit der Sonnenblume verwandt.Ihr Gehalt an Inulin macht die nussig-süßlich schmeckende Erdfrucht zur ballaststoffreiche Knolle. Topinambur ist der Kartoffel ähnlich und kann auch genauso zubereitet werden.Geerntet wird ab Oktober bis April. Die Knollen ertragen eine Kälte von -30° C.Weitere Namen sind Erdbirne (in Südbaden auch Ross-Erdäpfel, weil sie an Pferde verfüttert wurden) oder Jerusalem-Artischocke, Borbel, Erdartischocke, Erdschocke, Erdsonnenblume, Erdtrüffel, Ewigkeitskartoffel, Indianerknolle, Kleine Sonnenblume, Knollensonnenblume, Rosskartoffel, Schnapskartoffel, Süßkartoffel und Zuckerkartoffel. Als Erdbirne oder Erdapfel wird im Rheinland, in Süddeutschland, Österreich und in der Schweiz auch die Kartoffel bezeichnet.Quelle: Wikipedia