"baROCK it!": Blockflötentag in Eisenstadt

"baROCK it!"

EISENSTADT. Am 13. Mai veranstaltet das Burgenländische Musikschulwerk, in Kooperation mit dem Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt, bereits zum 7. Mal den Burgenländischen Blockföltentag. Junge und junggebliebene BlockflötistInnen aus dem Burgenland, Wien, Niederösterreich und sogar aus Italien, treffen sich an diesem Tag um gemeinsam auf der Blockflöte zu musizieren.Unter dem Motto "baROCK it!", wollen die Musiker gemeinsam Brücken zwischen Alter und Neuer Musik bauen. Es werden Werke aus der Barockzeit, über den Rock 'n' Roll der 1950er Jahre, bis hin zu einem eigens für diesen Burgenländischen Blockflötentag komponierten Stückes, zum Klingen gebracht!

Konzert im KUZ

Geprobt wird am Joseph Haydn Konservatorium und in der Zentralmusikschule Eisenstadt. Die erarbeiteten Stücke werden am Ende des Tages von allen Workshopgruppen - Anfänger, Leicht Fortgeschrittene, Blockflötenrochester und der "Pop Block Band" in einem Präsentionskonzert um 17.30 Uhr, im KUZ Eisenstadt aufgeführt.Fotos: @musikschulwerk