Ermittlungen gegen Sanochemia: Verdacht auf Abgabenhinterziehung

09.05.2017, 15:57 Uhr

Auch gegen die Gesellschaft

In diesem Zusammenhang werde auch nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz gegen die Gesellschaft selbst ermittelt. Die Vorwürfe würden demnach im Zusammenhang mit Lizenzzahlungen eines Dritten an die Sanochemia Ltd mit dem Sitz in Malta stehen. Patente und damit zusammenhängende Lizenzeinnahmen sollen steuerlich der Sanochemia Pharmazeutika AG zuzurechnen sein. Laut Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft würden die Ermittlungen jedoch nicht gegen aktuelle Vorstandsmitglieder geführt.