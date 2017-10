fit kids Dance Team beim Jugendförderpreis ganz vorne

15.10.2017, 11:54 Uhr

Heuer wurde das fit Kids Dance Team des UFC Oggau eingereicht und gewann prompt den Jugendförderpreis 2017!"Besonders wichtig ist uns die gute Zusammenarbeit mit den Eltern und das funktioniert einwandfrei.", so Obmannstellvertreter Mario Schummi stolz.Natürlich waren auch die Erfolge im heurigen Tanzjahr ausschlaggebend für den 1. Platz."Als größten Erfolg sehe ich dennoch, dass alle Mädls vor allem Spaß am Tanzen haben und uns so hoffentlich noch lange erhalten bleiben.", so ein sichtlich erfreuter Teambetreuer Stefan Stacherl.Auch Trainerin und selber Tanzprofi Naima Langenberger schätzt die familiäre Atmosphäre und den Willen der Mädchen, immer wieder etwas mehr zu geben.Alle sind sich einig, dass dieser Preis wieder ein Beweis für die gute Nachwuchsarbeit und den eingeschlagenen Weg des Vereins ist.